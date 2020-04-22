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60 сотрудников Люберецкой областной больницы заразились коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Все заболевшие и круг их контактов находятся под наблюдением, сообщили в Минздраве. Всего в клинике работают 2900 сотрудников.

В министерстве отметили, что все работники больницы регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию. Сейчас корпус, где зафиксирована вспышка, закрыт на полную дезинфекцию.

Московская область находится на втором месте по количеству инфицированных COVID-19 среди российских регионов. В Подмосковье подтверждены 6590 случаев заражения и зафиксировано 56 летальных исходов.

Как сообщал «Рамблер», к 22 апреля в России выявлено 57999 случаев заражения коронавирусом, за сутки число заболевших возросло на 5236 человек. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

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