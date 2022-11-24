Ринок навушників щороку тільки зростає. Компанії випускають пристрої з різними характеристиками, функціями, конструкцією та іншими особливостями. І особливо важливою є конструкція навушників. Від неї залежить їхня якість звуку, шумозаглушення та ергономіка. Тому ми підготували 6 основних типів навушників, котрі допоможуть визначитися із найбільш задовільним.

Вакуумні або внутрішньоканальні

Цей тип навушників повністю закриває вушний канал, що створює найкраще шумозаглушення з-поміж інших видів. Завдяки цьому також покращується трансляція звукових хвиль, що дарує більше чітке звучання, особливо в нижніх частотах.

Якщо вакуумні навушники погано тримаються у вухах, це можна виправити зміною амбушур на сторонні або комплектні. Мінусом цього типу є дискомфорт при довгому використанні.

Вкладки

Вкладки, як і вакуумні навушники, вкладаються у вуха, але на відміну від них не перекривають повністю вушний канал. Через це вони вільно пропускають навколишні шуми. Водночас це є і їхнім мінусом, адже за якістю звучання вони знаходяться на останньому місці серед усіх інших типів. До плюсів вкладок відносять невисоку вартість та менше навантаження на барабанні перетинки.

Повнорозмірні

Такі навушники мають великі амбушури, які повністю закривають вуха. Це створює шумозаглушення на рівні вакуумних пристроїв. Повнорозмірні навушники розрізняють за типом акустичного оформлення. Вони бувають закриті, відкриті та напіввідкриті. Від нього залежить шумозаглушення та реалістичність звучання.

До повнорозмірних навушників належать і студійні моделі. Однак їх відносять до іншої групи через різні технічні характеристики. Це професійне обладнання, яке використовують музиканти, звукорежисери та аудіофіли, які прагнуть отримати дорогий студійний звук.

Накладні

Такі моделі навушників зазвичай менші за повнорозмірні. Вони не охоплюють вухо повністю, а лише прилягають до нього. Через те, що джерело звуку розташовується поза межами вушної раковими, виробники встановлюють більш потужні випромінювачі для отримання задовільного рівня гучності. Не герметичне прилягання до вух також погіршує шумозаглушення навушників.

TWS (True Wireless Stereo)

Це найпопулярніший вид навушників, у яких немає жодних дротів. Вони зберігаються в спеціальному кейсі, який також заряджає їх. TWS-навушники мають декілька вагомих переваг, а саме:

Через брак дротів більше не буде ситуацій, коли вони заважали рухатися чи виконувати якісь справи;

Менші розміри, а також зберігання в кейсі зменшують ризики зламати їх;

Здебільшого виробники випускають ергономічні навушники, які надійно закріплюються у вухах.

Найпопулярнішими моделями бездротових TWS-навушників є Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds2, Sennheiser Momentum True Wireless та Sony WF-1000XM3.

Кісткові

Це найменш популярний тип навушників. Вони не перекривають вушну раковину, а фіксуються навколо голови. Передається звук через вібрації по скроневій кістці прямо у внутрішнє вухо. Водночас тут стає очевидним і головний мінус кісткових пристроїв — брак шумозаглушення та низька якість звуку.

Окрім музики також чутно всі навколишні звуки, тому їх можна рекомендувати лише для перегляду відео або прослуховування подкастів. Вони також будуть гарним рішенням для занять спортом на відкритому повітрі.