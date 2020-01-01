В новогодних гуляниях и мероприятиях приняли участие около 6,5 млн человек по всей России. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в среду, 1 января.

«Около 6,5 млн человек по всей России приняли участие в 10,5 тыс. праздничных мероприятий в ночь на 1 января 2020 года. Во время празднования Нового года около 67,4 тыс. сотрудников органов внутренних дел было задействовано для обеспечения правопорядка», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что к обеспечению правопорядка привлекались не только сотрудники полиции, но и военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных предприятий и народных дружин.

Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Ранее в этот же день стало известно, что 2,7 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях по Москве. За праздничные сутки прошло почти 600 мастер-классов, показаны больше 1,8 тыс. театральных и концертных постановок. Салюты в честь Нового года запустили в 20 парках Москвы.

31 декабря мэр столицы Сергей Собянин прогулялся по Тверской и поздравил горожан с Новым годом.