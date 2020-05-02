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За последние сутки в России умерли 57 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 1222 летальных исхода.

За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Больше всего новых случаев — в Москве (5358), Московской области (807), Санкт-Петербурге (323), Нижегородской области (320) и Мурманской области (143).

Ранее 2 мая сообщалось, что ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. По уточненному прогнозу, эпидемия должна закончиться 8 августа. При этом 99 процентов случаев заболевания должно быть выявлено 3 июля.

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