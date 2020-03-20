За последние сутки в России было зафиксировано 54 новых случая заражения коронавирусом в девяти регионах сообщает RT. 33 новых случая – в Москве, 4 – в Санкт-Петербурге.

Общее количество инфицированных новых коронавирусом в России – 253.

Официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом сообщает, что в Москве большинство случаев – завозные.

Заболевшие COVID-19 прибыли в Москву следующими рейсами:

· Рейс SU 2385 Женева — Москва 29.02.20

· Рейс SU 2613 Милан — Москва 02.03.2020

· Рейс SU 2384 Москва — Женева 07.03.2020

· Рейс S7 3752 Ницца — Москва 07.03.2020

· Рейс S7 3586 Верона — Москва 07.03.2020

· Рейс J2 809 Баку — Москва 09.03.2020

· Рейс SU 2329 Мюнхен — Москва 10.03.2020

· Рейс SU 2383 Женева — Москва 11.03.2020

· Рейс SU 2305 Франкфурт-на-Майне — Москва 12.03.2020

· Рейс SU 2383 Женева — Москва 12.03.2020

· Рейс SU 2381 Женева — Москва 14.03.2020

· Рейс SU 2385 Женева — Москва 14.03.2020

· Рейс S7 3556 Мюнхен — Москва 14.03.2020

· Рейс SU 2381 Женева — Москва 15.03.2020

Оперативный штаб сообщает, что за время вспышки инфекции в России из больниц были выписаны 12 человек, выздоровевших после COVID-19.