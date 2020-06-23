Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон продолжает радовать подписчиков в социальных сетях видеозаписями своих тренировок в преддверие возможного возвращения на ринг. Железный Майк выложил в Instagram новый ролик, продемонстрировав, что в 53 года не растерял свою взрывную скорость и мощь своих ударов.

Ветеран поработал на лапах, выбрасывая молниеносные комбинации и ловко уходя от выпадов со стороны своего тренера.

Тайсон ранее объявил, что собирается «тряхнуть стариной» и вернутся на ринг для нескольких выставочных боев, которые помогут собрать деньги на благотворительные цели. Дабы не быть голословным, легендарный супертяж уже выкладывал видео своих тренировок.

Кто станет соперником Майка после возобновления карьеры до сих пор неизвестно, однако, на прошлой неделе Тайсон заявил о том, что хотел бы померяться силами с Джоном Джонсом, предложив лучшему бойцу ММА попробовать себя в поединке по правилам бокса.

View this post on Instagram Training smarter every day. @smartcups SmartCups.com A post shared by Mike Tyson (@miketyson) on Jun 22, 2020 at 12:10pm PDT

О желании выйти против Железного Майка и поделить с ним щедрый гонорар уже заявили некоторые российские боксеры, среди которых Сергей Харитонов и Григорий Дрозд, а также отечественные ветераны ММА Александр Емельяненко и Олег Тактаров.

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 — нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году Майк был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).

Последний поединок американца датирован 11 июня 2005 года, тогда Тайсон уступил ирландцу Кевину Макбрайду.