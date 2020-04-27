50 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за сутки. Об этом в понедельник, 27 апреля, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За сутки подтверждено 50 летальных случаев с коронавирусом. За весь период по России умерло (по уточненным данным) 794 человека», — говорится в сообщении.

Также в оперштабе заявили о выявлении 6198 новых случаев коронавируса за сутки. Таким образом, общее число заразившихся достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания.

При этом 579 пациентов за минувшие сутки выздоровели. Их общее число в стране достигло 7346.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче». По его словам, через месяц или два все уже с трудом будут вспоминать «сегодняшние тяготы». По его словам, ситуация не будет продолжаться дольше.

Также 27 апреля сообщалось, что жители Дальнего востока и Приволжского федерального округа (ПФО) испытывают максимальную обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса. Самыми «бесстрашными» регионами оказались Приморский край, Иркутская и Новосибирская области. В целом по стране пандемией обеспокоены 85,5% опрошенных, в то время как 14,5% сказали, что не испытывают страха.

21 апреля сообщалось, что в России всё меньшее число людей считают угрозу коронавируса нового типа преувеличенной. Такая же тенденция наблюдается и во всем мире.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 27 апреля, на планете зарегистрировано свыше 3 млн случаев заболевания, умерли более 207 тыс. человек, вылечились — более 882 тыс.

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