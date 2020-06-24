Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала фотографию в своем Instagram, на которой она предстала в белом купальнике, подчеркивающем соблазнительные изгибы ее роскошной фигуры.

50-летняя звезда позировала на фоне океана при сильном ветре, который развевал ее пышные волосы. «Летнее настроение», — лаконично подписала она свой пост.

Многочисленные поклонники Лопес пришли в восторг от нового кадра певицы. Особенно комментаторов впечатлили ее красивый загар, слегка обнаженная грудь и безупречные бедра.

«Моя королева!», «Как ей удается так выглядеть в 50 лет?», «Очень горячая», «А какие волосы! Просто богиня», — написали фанаты, с которыми сложно не согласиться.

Несмотря на карантин, Дженнифер Лопес продолжает тренироваться и придерживаться принципов правильного питания. О секретах ее подготовки читайте в материале Mpravda.com.