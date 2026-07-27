Уявіть: людина десятиліттями працювала на шкідливому виробництві, сумлінно збирала документи, подала заяву до Пенсійного фонду — і отримала відмову з формальним посиланням на «недостатність стажу». Знайома ситуація? На жаль, для тисяч українців у 2026 році це реальність, а не виняток. Саме такі випадки найчастіше потрапляють до юридичної фірми «Соломонюк та Партнери» — і саме в них кваліфікований юрист кардинально змінює результат.

Нижче — топ-5 найпоширеніших ситуацій, коли самостійні спроби вирішити пенсійне питання заходять у глухий кут, і чому юридичний супровід є єдиним ефективним виходом.

1. Відмова у призначенні пільгової пенсії через «неправильне» оформлення трудової книжки

Трудова книжка радянського або раннього українського зразка — це документ, де помилки трапляються регулярно: неправильно вказана назва підприємства, відсутній підпис уповноваженої особи, нечітко зазначено посаду. Пенсійний фонд формально відмовляє, посилаючись на неможливість підтвердження стажу.

Юристи «Соломонюк та Партнери» знають: такі записи можна підтвердити через архівні довідки, показання свідків або судовий порядок встановлення факту трудових відносин. Особливо це критично для тих, хто претендує на пенсії на пільгових умовах, де кожен рік стажу у шкідливих умовах відіграє ключову роль. Без юриста цей шлях людина може шукати роками.

2. Підприємство ліквідоване, архів не збережений

Ситуація, яка зустрічається дедалі частіше: завод або установа, де людина пропрацювала 15–20 років, більше не існує. Архів або не переданий до державного сховища, або знищений. Пенсійний фонд разводить руками.

Що реально можна зробити

Направити запити до обласних та районних архівів — нерідко документи все ж зберігаються там

Звернутися до правонаступника підприємства, якщо він існує

Ініціювати судовий процес для встановлення факту роботи на підставі непрямих доказів: відомостей про нарахування зарплати, свідчень колег, довідок з профспілки

Юридична фірма «Соломонюк та Партнери» має практику успішного вирішення саме таких справ. Без фахівця людина навіть не знає, з якого органу починати запит.

3. Неправильно визначений вік виходу на пенсію — і людина чекає зайвих 2–3 роки

Законодавство України передбачає різні вікові межі залежно від категорії: педагоги, медики, шахтарі, військовослужбовці можуть виходити на пільгову пенсію раніше загального пенсійного віку. Але чиновники Пенсійного фонду не завжди правильно кваліфікують посаду або умови праці заявника.

У практиці «Соломонюк та Партнери» зафіксовані випадки, коли клієнти зверталися за допомогою після того, як самостійно «погодилися» з рішенням про пізніший вихід — і лише через юриста з’ясовувалося, що вони мали право на пенсію на 2–3 роки раніше. Втрачені виплати при цьому частково вдається компенсувати через суд.

4. Пенсія призначена, але розмір явно занижений

Де найчастіше криється помилка

Занижений розмір пенсії — одна з найбільш «непомітних» проблем. Людина отримує виплати, але не підозрює, що вони розраховані некоректно. Найпоширеніші причини: не враховано певні періоди стажу, неправильно застосований коефіцієнт для пільгових категорій, ігнорування надбавок за особливі умови праці.

Юристи фірми проводять повний аудит пенсійної справи — і в більшості випадків знаходять підстави для перерахунку. За даними практики 2026 року, середнє збільшення виплати після успішного перерахунку становить від 800 до 2 400 грн на місяць.

5. Конфлікт між різними нормативними актами — і чиновник трактує їх не на вашу користь

Пенсійне законодавство України включає базовий Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», десятки підзаконних актів, постанов Кабінету Міністрів і відомчих роз’яснень. Коли вони суперечать одне одному, чиновник майже завжди обирає трактування, яке зменшує виплату або відтягує її призначення.

Саме тут юрист «Соломонюк та Партнери» виступає не просто консультантом, а захисником інтересів клієнта: він знає, яка норма має пріоритет, як скласти мотивовану скаргу до вищестоящого органу або позовну заяву до адміністративного суду. Детальна інформація та запис на консультацію — на сайті legallaw.com.ua.

Якщо хоча б одна з описаних ситуацій нагадує вашу — не відкладайте звернення. Строки оскарження рішень Пенсійного фонду обмежені, і кожен місяць зволікання може коштувати реальних грошей.