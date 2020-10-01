Кажется, что брать кредит для совершения крупной покупки – очевидная необходимость. Но это далеко не так. Иногда влезание в долги не помогает, а, наоборот, ухудшает финансовое положение. Есть 5 причин, по которым лучше отказаться от кредита.

Это импульс к спонтанным покупкам

Человек пришёл в магазин и увидел новый смартфон. Много функций, известный бренд, солидный дизайн – и он уже готов купить его. Если очень хочется, но денег нет, то как быть? Продавец предложит взять кредит. Но не просто кредит, а на выгодных условиях: без первого взноса и с минимальной процентной ставкой. Человек соглашается. Проходит неделя, другая…и человек уже жалеет об этой покупке, но задолженность выплачивать ещё два года.

Чтобы такого не происходило, лучше постепенно откладывать деньги на крупную покупку. Так у человека будет время понять, действительно ли ему нужна эта вещь или это только эмоциональный импульс.

Брать вещь в кредит дороже

Когда человек берёт новые займы на покупки, то он переплачивает за них. Дело в том, что банк начисляет проценты на стоимость покупки. Эти проценты – это те деньги, которые человек мог бы откладывать ежемесячно для приобретения вещи.

Но некоторым людям проще каждый месяц выплачивать банку определённую сумму денег, чем откладывать её же в целях накопления. Если поменять психологическую установку, то получится сэкономить деньги для будущих покупок.

Кредиты формируют привычку жить не по средствам

Благодаря кредитованию, у человека появляется возможность купить ту вещь, которая дороже. Он возьмёт не обычную машину, а более презентабельную. А потом на выплаты будет уходить значительная часть зарплаты. Отдельную трудность будет составлять обслуживание автомобиля. Ведь дорогая машина требует соответствующих средств.

С кредитом надо покупать страховку

Чтобы получить кредит, человеку нужно приобрести страховку. Это делается на случай, если заёмщик пострадает. Тогда страховая компания выплатит кредит за него. Однако для человека это дополнительные издержки и бумажная волокита.

Будущие доходы уменьшаются

Из-за стабильных ежемесячных отчислений в банк исчезает возможность накапливать деньги. Доходы будут уходить на выплаты. Финансовый уровень начнёт снижаться, и не будет хватать денег. В таком случае человек решит взять ещё один кредит. В итоге – замкнутый круг из долгов, из которого очень проблематично выбраться.

Источник: кредитный портал МФО-лк