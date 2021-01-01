5-Гидрокситриптофан — это экстракт, полученный из семян растения Griffonia Simplicifolia. Это встречающаяся в природе аминокислота и соединение, которое является прямым предшественником серотонина (гормона счастья) и мелатонина. 5-HTP положительно влияет на фазу сна Rem, благодаря чему нам не нужен долгий сон и мы легко просыпаемся, он также поддерживает работу нервной системы.

5-HTP (5-гидрокситриптофан) — это аминокислота, производное триптофана, полученная из семян африканской черной фасоли Griffonia simplicifolia. 5-HTP от https://nspdoma.com/fitopreparaty/5-htp-power играет ключевую роль в качестве предшественника в производстве серотонина (гормона счастья), нейромедиатора, отвечающего, среди прочего, за благополучие, фазу сна, нервную систему и контроль аппетита. Обладает нейропротекторным действием.

Триптофан, благодаря тому, что он не конкурирует с другими аминокислотами, всасывается в кровоток примерно на 70% и легко достигает головного мозга, повышая уровень серотонина в его гипоталамусе. Он влияет на более быстрое чувство сытости и снижает потребность организма в потребляемом количестве пищи. Кроме того, люди, принимавшие добавки 5-HTP, показали снижение потребности в углеводах.

Добавки триптофана могут помочь бороться с депрессией, одной из причин которой может быть нехватка этой аминокислоты. Использование 5-HTP увеличивает синтез серотонина, который организм не вырабатывает в достаточном количестве при депрессии.

Благодаря исследованиям, проведенным на людях, страдающих от ночных кошмаров, наблюдалось улучшение до 90%. Результат сохранялся в течение следующих пяти месяцев. Субъектам вводили 5-HTP в количестве 2 мг / кг веса тела в течение трех недель. Добавки помогают увеличить уровень выработки мелатонина, также известного как гормон сна. Научные исследования показали, что использование 5-HTP позволяет быстрее заснуть, способствует улучшению качества сна и, благодаря продлению фазы быстрого сна, оно способствуют регенерации организма. Первые эффекты видны уже после приема первых доз.

Важно! Может взаимодействовать с лекарствами, в основном с серотонинергическими препаратами. Если вы постоянно принимаете такие лекарства, проконсультируйтесь с врачом по поводу добавки.