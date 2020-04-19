48 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 19 апреля, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За весь период выписано по выздоровлению по России – 3 291. За весь период по России умер 361 человек», — также говорится в сообщении.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

Как ранее рассказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, число заболевших в России день ото дня увеличивается на несколько тысяч, а вот смертность остается очень невысокой — 0,7–0,8%, что на порядок ниже, чем было в Италии и Испании при том же количестве заболевших.

По его мнению, причина низкого показателя смертности от коронавируса в России в том, что в стране активно проводят тесты на выявление коронавируса и своевременно диагностируют легкие случаи, а также благодаря подготовке медицинских учреждений.

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