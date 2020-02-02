40 граждан России пересекли границу через временный коридор пункта пропуска Благовещенск–Хэйхэ. Об этом сообщает правительство Амурской области в воскресенье, 2 февраля.

Все граждане, которые оказались на территории России, прошли двойной тепловизионный контроль и сдали анализы на инфекционные заболевания. По результатам проверки зараженных коронавирусом людей обнаружено не было.

«Открытие временного коридора пункта пропуска завтра не планируется. Возможность создания новых коридоров для пересечения границы будет определяться исходя из потребности, с учетом подтвержденных обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР, а также согласования с контрольными службами РФ. На основании этих данных будет приниматься решение по дате и времени работы временного коридора», — рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

В региональном правительстве добавили, что, помимо 40 вернувшихся россиян, в КНР через пункт пропуска Благовещенск–Хэйхэ отправились девять китайских граждан.

1 февраля более 50 российских туристов вывезли из Китая через пункты в Приморье. Все граждане прошли медицинский осмотр и сдали анализы.

31 день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая. 1 февраля Минобороны объявило о создании авиагруппы для эвакуации. Участие в этой операции примут самолеты авиационной дивизии особого назначения Воздушно-космических сил России.

30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Вспышка заболевания была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Предположительно, источником инфекции стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке.

По данным на 2 февраля, в Китае от нового коронавируса умерли 304 человека, число зараженных превысило 13 тыс. человек. Как сообщает «Газета.ру», на Филиппинах также была зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами КНР.