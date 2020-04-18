За минувшие сутки в России умерли 40 пациентов с коронавирусом. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заболевших скончались в Москве — 21 человек.

Ранее в этот же день оперштаб сообщил о 4 785 новых случаях коронавируса за минувшие сутки. Общее число заболевших в стране — 36 793. Выздоровели за весь период 3 057, умерли 313.

Накануне, 17 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города ожидали роста госпитализаций пациентов с коронавирусом к концу недели в три-четыре раза выше текущего.

25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Позже режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

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