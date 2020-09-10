Еще ребенком Доун понимала, что отличается от других девушек. Но мать все время скрывала от нее правду — ее дочь генетически была мужчиной, хотя и имела полноценную женскую внешность.

Доун Ковин из Нью-Йорка вспоминает, что еще примерно в 12 лет стала понимать, что отличается от других девушек. У подруг начинались месячные, а у Доун вместо этого начали расти волосы по всему телу.

В 15 лет мама отвела ее к врачу. Девушка подслушала беседу врача с мамой и узнала, что у нее нет матки. Тогда же было принято решение удалить яичники, по мнению врачей, они могли превратиться в раковые опухоли.

«Я перенесла эту операцию до 16-летия и уже тогда знала, что никогда не смогу стать мамой и должна всю жизнь принимать таблетки», — говорит Доун в беседе с The Sun.

После этого Доун неоднократно посещала других врачей, чтобы все же узнать, что именно с ней не так. Но никто из них так ничего и не объяснил. С тех пор прошло много времени, женщина смирились со своей проблемой и вышла замуж.

В 2005 году они с мужем Робертом стали задумываться о детях. После они усыновили годовалых близнецов, мальчика и девочку. Но у детей были проблемы в развитии и несколько лет назад врачи посоветовали сдать ДНК-тест.

Доун купила в аптеке тесты для детей, а еще один взяла для себя. Она хотела сделать его из любопытства. Через две недели ей пришло письмо с результатами, где указывалось, что в анкете указан женский пол, однако в материалах обнаружена мужская хромосома.

Доун тут же позвонила своей матери и та рассказала, что давно знала — дочь является интересексом. Она имеет Y-хромосому, но при этом выглядит как женщина и имеет женские половые признаки. Именно поэтому у Доун никогда не было матки, а удаленные врачами яичники на самом деле были неразвитыми яичками.

Как призналась женщина, это известие принесло ей облегчение. Она думала, что возникнут проблемы с Робертом, но он сказал, что она по-прежнему его супруга и мать их детей, а позже признался, что тоже вздохнул с облегчением — по крайней мере, теперь ясно, в чем корень проблем Доун со здоровьем.

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