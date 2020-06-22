Британское издание Daily Mail пишет, что при трансатлантическом перелете из Украины в Канаду погибли несколько десятков животных.

Сообщается, что при приземлении борта из Киева в аэропорту Торонто были обнаружены трупы 38 французских бульдогов. По данным таблоида, всего в самолет загрузили порядка 500 собак, их буквально впихнули в переноски, которые транспортировали, как обычные коробки. Выжившие животные были обезвожены и истощены, говорится в публикации.

Кинолог Эбби Лоренцен разместила в соцсети несколько фотографий с места ЧП.

Представители Международных авиалиний Украины, как сообщается, принесли извинения за произошедшее и заявили, что работают с канадской стороной, выясняя причины ЧП.

По некоторым данным, полиция Киевской области возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными. Считается, что перевозка бульдогов была элементом "животного трафика". Так. в Канаде эта порода довольно популярна, цена французского бульдога на рынке достигает $4 тысяч.