В Москве за сутки 37 пациентов с коронавирусом выздоровели. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», — сказала она.

Таким образом, обшее число выздоровевших в столице достигло 350 при 6698 заразившихся.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городу предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом и к ним необходимо готовиться.

Он отметил, что пока столица не прошла пик эпидемии и даже не приблизилась к середине, а скорее находится в самом начале, но от прогнозов воздержался, назвав их «делом неблагодарным».

С 29 марта по 1 мая в Москве действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачам, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

Новый тип коронавируса начал распространяться в конце декабря в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции пандемией. На данный момент число заразившихся в мире превысило 1,6 млн человек. Скончались более 95 тыс., вылечились более 350 тыс.

По состоянию на 9 апреля в 81-м регионе России общее число заболевших составило 10 131. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698.

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