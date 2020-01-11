35 авиарейсов задержали и еще пять отменили в аэропортах Москвы. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Расписания» в субботу, 11 января.

Отмечается, что по состоянию на 9:10 мск в Домодедово отложили вылет 18 самолетов и отменили еще пяти. В Шереметьево задержаны 14 рейсов, в аэропорту Внуково — три. Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский не поступало.

Ранее, 11 января, сотрудники Гидрометцентра рассказали, что 11 января в Москве ожидается небольшой снег и гололедица. В течение дня ожидается температура до двух градусов ниже нуля. Помимо этого сообщалось, что за одни сутки в российской столице выпадет до шести сантиметров снега из-за циклона, сформировавшегося 10 января у побережья Дании.