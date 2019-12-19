Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН подчеркнул, что «делать это нужно».

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года. Об этом он заявил на большой пресс-конференции. Путин добавил, что это решение нужно проанализировать, чтобы не забирать дни у сельхозпроизводителей в мае.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН подчеркнул, что «делать это нужно».

«По факту в стране 31 декабря является нерабочим днем. Но на уровне регионов принимать полноценное решение невозможно, без поддержки федералов. Потому что любой губернатор вправе распоряжаться исключительно своими сотрудниками. Он не может это решение распространить на частные предприятия. В результате возникает коллизия, когда в одних организациях люди трудятся 31 декабря, в других — не трудятся. Там, где не трудятся, зато работают в субботу, когда у остальных выходной. Эта неопределенность нерациональна, поэтому должен быть федеральный закон. Принимать его нужно было давно, но очевидно, что сейчас дело движется в этом направлении, и уже на следующий год оно может быть реализовано. В этом году это уже невозможно, потому что ни Госдума, ни Совет Федерации уже не будут собираться до Нового года», — сказал он.

Отметим, что уже в 29 регионах 31 декабря объявили выходным днем. Еще в шести власти рекомендовали перенести рабочий день с 31-го на 28 декабря по согласованию с трудовым коллективом.

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