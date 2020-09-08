31 декабря 2021 года может быть объявлено выходным днем. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России агентству рассказали о подготовке и размещении на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения проекта постановления правительства России о переносе выходных дней в 2021-м. Согласно ему, 31 декабря, которое выпадает на пятницу, будет выходным днем.

Также Минтруд предлагает объявить выходными днями 1-10 января, 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 и 8-10 мая, 12-14 июня и 4-7 ноября.

«Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», — сообщили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, как сообщал «Рамблер», 31 декабря 2020 года, четверг, будет рабочим днем.