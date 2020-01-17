Около 30% россиян считают себя счастливыми. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ФОМ.

Еще 25: опрошенных оценили свой уровень счастья как выше среднего, 26% — как средний, 8% — как ниже среднего и 6% — как низкий. Оставшиеся 6% затруднились с ответом, передает «РИА Новости».

На вопрос об удовлетворенности жизнью утвердительно ответили 14% респондентов. 31% скорее удовлетворены, 29% — в чем-то удовлетворены, а в чем-то нет. При этом 13% скорее не удовлетворены, 8% — совершенно не удовлетворены, 5% затрудняются с ответом.

Около 9% участников оценили свою жизнь в данный момент как хорошую. 32% участников исследования заявили, что в данный момент их жизнь в чем-то хороша, а в чем-то плоха. 31% заявили, что скорее хороша. 15% — что она скорее плохая, 7% — что плохая. 7% затруднились ответить.

В ноябре 2019 года во время опроса ВЦИОМ 81% участников назвали себя счастливыми людьми. Определенно или скорее несчастными себя назвали 17%.