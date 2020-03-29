270 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 270 в 26 регионах», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев в Москве — 197, еще 27 выявлено в Московской области. В столице сейчас 1014 заболевших.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 534 случая коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, из больниц выписали 64 человека.

«За последние сутки выписаны по выздоровлению 15 человек: Москва — 10, Московская область — 2, Свердловская область — 1, Кемеровская область — 1, Краснодарский край — 1», — отмечается в сообщении.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

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