«» предупреждает: начиная с 26 июня покупать вино придется по-новому. Причина тому — принятый в декабре прошлого года закон о вине, разработкой которого власти занимались с переменным успехом около 20 лет. И вот наконец, да, не простой, а «патриотический»: направленный вроде как на защиту российских виноделов. Только вот о российских потребителях авторы документа не позаботились: их, судя по комментариям экспертов, ожидает сужение ассортимента и рост цен, причем как раз на отечественное вино. Почему — выяснял «».

Итак, что же нового сулит нам вступающий в силу винный закон? Прежде всего вместо одной витрины с вином должны появиться как минимум три: для «вин России», для заграничных напитков и для «не вина». При этом ассортимент полки с отечественными винами рискует оказаться самым скудным, а стоимость одной бутылки переплюнет многие импортные аналоги: от 1,5 тыс. рублей и выше. Покупателям придется забыть фразу: «возьму наше, оно подешевле». Впредь гражданам с низкими доходами прямая дорога к стендам «не вино» и зарубежным напиткам: там по их кошельку будет нанесен не такой сильный удар. И даже если потребитель отчаянный патриот, помочь рублем отечественным виноделам он не сможет: семейный бюджет не позволит.

А некоторые наши собеседники рисуют сценарий и покруче: некоторые торговые сети в принципе откажутся от продажи наших вин, ящики со сладкими иностранными винами бросят под колеса бульдозеров, а на прилавках по всей стране останется вино лишь одного отечественного производителя, который и смог пролоббировать такой закон. Но обо всем по порядку.

В декабре 2019-го Госдума и Совфед приняли документ скоропалительно и без единой поправки, хотя в процессе обсуждения на законопроект поступило порядка 180 замечаний, в том числе от правительства и государственно-правового управления президента. В первую очередь их не устроил пункт, запрещающий использование при производстве российских вин зарубежного сырья. В результате, согласно новому закону, напитки с импортными компонентами будут помечены крупной надписью «не является вином». Виноделы взвыли: российский массовый покупатель не разбирается в тонкостях производства благородного напитка, и такой штамп его попросту отпугнет. Как следствие — продажи рухнут, производство схлопнется, многие заводы закроются.

Хотя, разумеется, цель перед собой законодатели ставили благородную — обеспечить развитие отрасли внутри страны. Как указано в пояснительной записке к документу: «Разработанный закон призван регламентировать принципы, ограничения и подходы к производству винодельческой продукции, что должно способствовать укреплению конкурентных преимуществ продукции, произведенной в России». Вот только власти не стали прислушиваться к самим виноделам и экспертам рынка. В результате российский потребитель может столкнуться с сокращением ассортимента и подорожанием продукции, а сами виноделы — с падением спроса и погружением в долговую яму. Один из наших собеседников, представитель отрасли, пожелавший сохранить анонимность, даже назвал вступающий в силу документ «винным аналогом «закона Димы Яковлева». Параллель прозрачна: хотели защитить свое, российское, а в результате могут погубить.

Благие намерения вместо сырья

В России в прошлом году произвели 33 млн декалитров тихого вина, игристых вин — 13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров винных напитков и еще 3 млн декалитров коньячных дистиллятов. Итого: почти 80 млн декалитров. Но в нашей стране урожай винограда позволяет получить максимум 33 млн декалитров вина. Остальное волей-неволей производится из импортного сырья. Ну нет в России столько виноградников, чтобы снабдить все винные предприятия доморощенными ягодами. При этом закон о виноградарстве и виноделии вводит запрет на использование зарубежных ингредиентов при производстве.

Между тем законодатели решили не останавливаться только на производителях вина и нанести удар и по другим участникам алкогольного рынка. Закон о виноделии предлагают распространить на всю винодельческую продукцию — бренди, коньяк и виноградную водку. Но если в России не хватает своего сырья на вино, откуда оно возьмется для всего остального? Внятного ответа на этот вопрос нет, есть только благие пожелания.

«Документ даст толчок развитию отечественного виноделия, а также позволит сократить доли некачественной продукции. Это в интересах российских производителей и потребителей», — считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Отраслевые эксперты не согласны с такой оценкой. По их мнению, особого внимания заслуживает вопрос ограничения сырьевой базы. Внутреннее потребление вина невозможно обеспечить текущими объемами урожая винограда, подчеркивает собеседник «» — представитель винного завода. По его словам, совокупная площадь виноградо-пригодных земель в РФ, возможно, могла бы решить этот вопрос, но не сейчас, а в диапазоне 5–10 ближайших лет, да и то при условии очень интенсивной высадки виноградной лозы. Пока же остаются большие сомнения, что российские производители смогут удовлетворить внутренний спрос самостоятельно. При этом многие российские виноделы делают хорошие напитки, используя при этом импортное сырье. Но с 26 июня их труд фактически перечеркивается, а закон спроса и предложения грозит значительным увеличением рыночных цен на подобную продукцию.

В существующей редакции закона также нет ни слова о том, что делать с той продукцией, которая уже произведена с использованием сырья из-за рубежа и будет находиться в розничной продаже после 26 июня. Остается надеяться, что обратной силы закон иметь не будет и оказавшиеся в один день вне закона бутылки не пойдут под гусеницы бульдозера.

У патриота не хватит на бутылку

Адепты нового закона говорят, что нужно выделить российское вино из нашего винограда. И речь не только о надписи на этикетке и об отдельной полке, но и о цене. Причем выделение получится своеобразным. Как подсчитали эксперты, в случае беспрекословной реализации всех положений закона стоимость такого «эксклюзивного» продукта может вырасти до 1,5 тыс. рублей за бутылку: ручной сбор, только свой виноград, уникальные сорта — все это денег стоит.

То, что с 26 июня будет официально именоваться вином, то есть напитки, изготовленные на 100% из отечественного сырья, уже сейчас стоят гораздо дороже, чем бутылка добротного зарубежного напитка. Многие торговые сети занимаются прямым импортом, убирают излишнюю наценку и предлагают огромное количество акций. Найти добротный импортный напиток за небольшие деньги стало просто.

«Если закон вступит в силу в таком виде, 70% рынка отечественной продукции окажется в очень неприятной ситуации. Торговые сети могут просто отказаться от продаж российского вина из-за страха быть оштрафованными за нарушение закона. Так как они не знают новых и весьма изощренных правил продажи, им проще сделать так», — предупреждает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, российский потребитель может столкнуться с ситуацией, которая была в 2006 году. Тогда в силу вступила система маркировки алкоголя ЕГАИС, предназначенная для государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта. Так вот, тогда с магазинных полок на какое-то время исчез весь алкоголь: большинство производителей просто не успели перейти на новую систему. «Если говорить о вине, то тогда осталось наименование только одного производителя, который каким-то образом решил все проблемы переходного периода и смог сохраниться на рынке без ущерба для себя. И где-то на три-четыре недели, пока другие виноделы не урегулировали бюрократические вопросы, одно-единственное вино заняло все полки во всех магазинах и ресторанах страны. Так вот в ближайшее время в связи со вступлением в силу винного закона потребители могут столкнуться с такой же проблемой», — рассказывает эксперт.

В то же время принятие этого закона, вопреки замыслу его авторов, окажется выгодно импортерам. Если торговые сети откажутся от реализации отечественных напитков или люди не захотят покупать бюджетное «не вино», все полки могут оказаться забиты зарубежными бутылками. Но и тут не без подводных камней. Ряд положений закона распространяется и на импортные напитки. К продаже будет запрещено вино, при производстве которого использовали сорта перезревшего винограда, накопившего в себе много природного сахара. Такой прием делает напиток сладким. Так, например, всемирно известное венгерское десертное вино «Токай» рискует оказаться под запретом. Закон опять же не разъясняет, а что с ним делать таможенникам: отправлять восвояси, изымать, уничтожать? А кто, как и где будет проверять детали производства напитка — опять же непонятно.

Многие россияне любят сладкие и полусладкие вина. В свою очередь, адепты закона говорят: «Нет, вином может называться только сухой напиток». И обязывают наклеивать на этикетки других бутылок штамп: «не является вином».

А еще из нового закона вообще исчезло понятие «фруктовые вина». С 26 июня такие напитки будет нельзя называть вином, и не вином тоже. Что будет написано на этих этикетках и ценниках — неизвестно. Возможно, надпись будет выглядеть так: «нечто алкогольное, произведенное из фруктов».

Нам вино — не вино

Самые серьезные изменения произойдут в маркировке производимой продукции и допустимых технологиях производства. С 26 июня фактически в ассортименте магазинов появится новая категория вин — «вино России». Своего рода укрупненная региональная принадлежность, которую ритейлеры должны будут обособлять на винной полке, а производители, соответственно, закреплять при производстве. Таким образом законодатель формирует единственно возможную выкладку и категоризацию для ритейлеров, но не уточняет, как именно это должно выглядеть.

В Ассоциации компаний розничной торговли не понимают, как именно раскладывать бутылки с отечественным напитком на магазинных полках. Если учесть все требования нового закона, то российское вино, очевидно, будет представлено на одной небольшой нише, а ассортимент будет где-то в три раза меньше, чем сейчас. Бутылки с пометкой «не является вином» займут другие полки. Потребитель посмотрит, подумает и, скорее всего, купит «не вино», хотя бы потому, что оно будет дешевле. Может быть, не сразу, но достаточно быстро покупатель поймет, что качество продукта не изменилось из-за новой надписи, и будет в дальнейшем голосовать рублем за привычный напиток, который вдруг, по прихоти законодателей, перестал в России быть вином. Иной вариант — выбор падет на вино из Испании или Италии, которое может оказаться в 3–4 раза дешевле нашего, родного. В результате гордое словосочетание «вино России» не будет представлять никакой ценности для массового потребителя.

«С точки зрения рядового покупателя раздельное расположение одного типа продуктов, возможно, окажется неудобным и непривычным. Любимые вина из одной категории с точки зрения новых характеристик закона окажутся разбросаны по полочному пространству», — подчеркивает директор по стратегическому развитию «АПК Мильстрим-Черноморские Вина» Дмитрий Винничук.

По его словам, возможные риски заключаются в том, что текущая структура сбыта розничных торговцев еще не развернута в сторону «вин России». «Мы надеемся, что розничные торговцы смогут сделать это с минимальными убытками для себя и избежать возможных рисков, — отмечает собеседник «». — Необходимость вовлеченного участия обусловлена тем, что отечественного вина в первое время на полках будет немного. Особенно в категории игристых вин. Это грозит тем, что, будучи в меньшинстве и без присутствия популярных брендов, категория «вино» останется без внимания покупателя».

При этом эксперт предупреждает, что в категорию «не является вином» попадет около 40% ассортимента российских производителей, представленных на полке.

«Производителям будет очень непросто. Специфика их производства связана с серьезными краткосрочными затратами. Прежде всего это касается комплектации и этикеток: требуется минимум 1–2-месячный период перехода к новой маркировке», — говорит Винничук.

Серьезные изменения в законодательстве неминуемо приведут к значительным структурным изменениям в отрасли. Под наиболее сильным ударом окажутся компании, не имеющие собственной сырьевой базы. Это те производители, которые долгое время повышали эффективность второго звена производственной цепочки — розлива в потребительскую тару готового вина. Особенности логистики и климатические особенности делали закупку вина наливом из-за рубежа наиболее эффективным решением. Таких производителей может оказаться до 20% от общего числа.

Что же в результате? Аналитики считают, что в этом году продажи вина упадут на 10–12% относительно прошлого года. Основная причина — снижение реальных доходов населения из-за экономического кризиса. Одновременно с этим из-за принятия закона вино подорожает.

Павел Шапкин рассказал «» о еще одной угрозе, нависшей над алкогольным рынком. В начале июня Госдума приняла другой законопроект, который вводит одни специальные марки на все виды алкогольной продукции, включая импорт. Выдавать их будет Росалкогольрегулирование. В июле документ пройдет второе чтение. Эксперты не исключают, что ко второму чтению в законе могут появиться нормы, которые не смогут выполнить импортеры, а также правила введения моратория на выдачу таких марок. Это может быть сделано с целью ограничения ввоза импорта. В таком случае потребителям не оставят выбора, точнее, выбор ограничат только «вином» и «не вином» российского производства.

Закон вводился с благой целью — защитить российское вино и создать ему конкурентные преимущества внутри страны. Но на выходе, предупреждают эксперты, мы рискуем увидеть прямо противоположное: оскудение ассортимента, исчезновение любимых иностранных вин, падение спроса на дорогостоящие отечественные напитки и, как следствие, массовые банкротства наших винодельческих производств. Похоже, не войти России в рейтинг стран, производящих великие вина.