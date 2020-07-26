В воскресенье, 26 июля, отмечаются День эсперанто, День Военно-Морского Флота России и День парашютиста. В этот день родился писатель Джордж Бернард Шоу и скончался писатель Николай Носов.

Накануне, 25 июля, как писал «Рамблер», в России отмечались День сотрудника органов следствия, День речной полиции и День работника торговли.

В народном календаре славян 26 июля (по старому стилю) — Ермолай и Параскева. На мельницах с этого дня начинался спешный ремонт.

26 июля шведское войско захватило Новгород (1611 год), в Бостоне объявили войну индейцам (1722), войска Емельяна Пугачева потерпели окончательное поражение (1774), в СССР запустили первую многоступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету (1957), в России прекратилось хождение советских денежных знаков (1993).

26 июля родились ирландский писатель Джордж Бернард Шоу (1856 год), швейцарский психиатр Карл Густав Юнг (1875), вокалист британской группы The Rolling Stones Мик Джаггер (1943), английская актриса Хелен Миррен (1945), американский актер Кевин Спейси (1959), российский государственный деятель Сергей Кириенко (1962), солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов (1970), мисс Россия-2003 Виктория Лопырева (1983).

26 июля скончались аргентинская актриса, первая леди Эвита Перон (1952 год), автор сценария фильма «Броненосец „Потемкин“ Николай Асеев (1963), советский писатель Николай Носов (1976), советский кинооператор Эдуард Розовский (2011).