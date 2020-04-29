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Площадь лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа (СФО) превышает 25 тысяч гектаров. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель руководителя департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялось заседание межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в СФО.

В ходе него Иванько сообщил, что, согласно данным на утро 29 апреля, в лесах регионов СФО действует 46 пожаров, их общая площадь составляет 25,3 тысячи гектаров. 20 лесных пожаров локализованы на площади 12,7 тысячи гектаров. В тушении возгораний задействованы более тысячи человек и почти 200 единиц техники.

«Ликвидировано 55 пожаров на площади 1,9 тысячи гектаров», — добавил он.

В ходе того же мероприятия полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло отметил, что в 2020 году период лесных пожаров начался раньше обычного на одну-две недели, количество пожаров увеличилось в 4,5 раза по сравнению с 2019 годом, а пройденные огнем площади — почти в девять раз.

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