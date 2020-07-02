24 человека погибли в ходе стрельбы, утроенной в центре реабилитации наркозависимых в Мексике, ещё семь человек были ранены.

По информации агентства Associated Press, инцидент произошёл в городе Ирапуато провинции Гуанахуато. СМИ уточняют, что, согласно предварительной информации, убиты и пострадали все, кто во время атаки находился в здании. Огонь открыли несколько ворвавшихся туда человек. По словам полиции, никто похищен не был.

Мотивы стрельбы ещё определены не были. Губернатор провинции Диего Сингуэ Родригес Вальехо сообщил, что, скорее всего, в этом были замешаны банды наркоторговцев.