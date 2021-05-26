Культовая обувь 90-х вновь находится на пике популярности — сегодня мюли на каблуках должны прочно поселиться в гардеробе модницы.

Что такое мюли

Мюли — это вид женской обуви без задника или ремешка через пятку. Держится на ноге за счет верха, который может иметь разную форму — округлую или квадратную, открытую или закрытую. Может быть с каблуком или без. Какой бы вариант вы ни выбрали, такая обувь сделает акцент на аккуратных стопах с изящными щиколотками.

С чем носят мюли

Гармонично вписать мюли в свой образ может женщина любого возраста, чаще всего их комбинируют:

с костюмами;

комбинезонами;

широкими брюками и джинсами;

укороченными джинсами, кюлотами, брюками;

с юбками миди/макси;

с платьями разной длины.

Простор для фантазии велик, главное, чтобы в ваш образ привносилась нотка элегантности, а ножки смотрелись изящными и чарующе длинными.

Если хотите создать:

деловой образ — выбирайте мюли с закрытым заостренным носом и тонкой грациозной шпилькой, рубашку, укороченные черные штаны;

элегантный — скомбинируйте модную плиссированную юбку длиной до середины икры и мюли на низком ходу;

стильный уличный — модные джинсы или кожаные брюки дополнят мюли из новых коллекций;

романтичный — вы будете особенно очаровательны, если наденете легкое платье или сарафан и открытые мюли на небольшом каблучке;

образ на прохладную погоду — выберите мюли с мехом, белые брюки и связанный из пушистой пряжи свитер.

Популярны в этом году цветные модели с леопардовым или цветочным принтами, но обувь нейтрального оттенка визуально стройнит и удлиняет ноги.

Кому не стоит носить мюли

Так как пропорции мюли нарушены, считать их универсальным вариантом нельзя. На миниатюрных девушках, облаченных в укороченные брюки и удлиненный верх, такая обувь будет смотреться не очень хорошо. Обладательницам крупных икр и не слишком изящной щиколотки стоит избегать соблазна приобрести мюли — эта обувь будет визуально утяжелять ногу. С короткими шортами или мини-юбками они тоже не сочетаются, мюли имеют аристократическое происхождение, поэтому данная длина будет неуместна.

Плохо будут смотреться мюли и со слишком простым верхом. Такая обувь требовательна, поэтому постарайтесь тщательно продумать наряд — иначе образ будет выглядеть комично.

Мюли — ультрамодны, комфортны, практичны, но требовательны. Стоит научиться грамотно их комбинировать, чтобы выглядеть всегда стильно.