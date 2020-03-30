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Пятая часть жителей Москвы проигнорировали призывы к самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», начал действовать обязательный режим самоизоляции для всех жителей Москвы. Покидать дома разрешено лишь в случае прямой угрозы жизни и здоровью, ради выгула собак, выноса мусора, похода на работу, если это обязательно, обращения за экстренной медицинской помощью, и совершения покупок в ближайшей аптеке или магазине.

В ходе сегодняшнего заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Собянин сообщил, что соответствующее решение было принято после консультаций с федеральными властями, так как примерно 20% жителей столицы восприняли прохладно призывы к самоизоляции.

«Те меры, которые были приняты на федеральном уровне, в том числе и неделя выходных, дали нам возможность радикально усилить меры самоизоляции граждан», — добавил градоначальник.

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