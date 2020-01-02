Новый год в центре Санкт-Петербурга отпраздновали 2 млн человек. Это цифра стала рекордной. Об этом сообщает городской комитет по культуре на своей странице «ВКонтакте».

«Встретили 2020-й новым рекордом! 2 млн человек отпраздновали Новый год на Дворцовой площади и Невском проспекте!» — говорится в сообщении от 1 января.

В новогоднюю ночь на Дворцовой площади прошло шоу «Волшебная мастерская Данилы Мастера» с использованием световых, пиротехнических и лазерных спецэффектов.

1 января в «Федеральной пассажирской компании» сообщили, что более 75 тыс. человек встретили Новый год в поездах дальнего следования.

В тот же день МВД подчеркнуло, что в новогодних гуляниях всей России приняли участие около 6,5 млн человек. В ночь на 1 января 2020 года было проведено около 10,5 тыс. праздничных мероприятий.

В Москве 2,7 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях. В столице прошло свыше 600 мастер-классов и более 1,8 тыс. театральных и концертных постановок.