18-летний футболист ереванского «Локомотива» Эрик Сарян погиб в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Трагедия произошла на армяно-азербайджанской границе.

Пресс-служба футбольного клуба выразила соболезнования на странице команды в Instagram.

«Грустные новости. Эрик Сарян героически погиб в ожесточенных боях на армяно-азербайджанской границе. Футбольный клуб «Локомотив» разделяет тяжелое горе и выражает поддержку семье и близким Эрика Саряна», — говорится в сообщении.

View this post on Instagram Ցավալի լուր😔 Արցախա-ադրբեջանական սահմանին ընթացող թեժ մարտերում հերոսաբար զոհվել է «Լոկոմոտիվ» ՖԱ-ի ֆուտբոլիստ Էրիկ Սարյանը։ «Լոկոմոտիվ» ֆուտբոլային ակումբը կիսում է ծանր վիշտն ու իր զորակցությունը հայտնում Էրիկ Սարյանի ընտանիքին և հարազատներին ։🙏🙏🙏 #Հաղթելուենք A post shared by FC Lokomotiv (@fclokomotiv.yerevan) on Oct 16, 2020 at 11:30pm PDT

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

В конце сентября Минобороны Азербайджана заявило, что Армения обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, что привело к жертвам среди мирного населения и военных, вследствие чего азербайджанская армия начала полномасштабное контрнаступление. Армения заявила, что первым атаковал Азербайджан, начав воздушную и ракетную атаки.

Обе страны ввели военное положение и объявили мобилизацию. После этого вооруженное противостояние приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям, в том числе жертвам среди мирного населения.