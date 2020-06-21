Популярная инстаграм-блогер Настя Тропицель погибла во время путешествия на Бали. В ее аккаунте появилось короткое сообщение о том, что 18-летней девушки больше нет.

"Я не могу в это поверить. Мама", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Тропицель разбилась на мотоцикле.

В соцсети девушка вела блог о фрилансе, заработке в интернете и самосовершенствовании. Тропицель утверждала, что первый миллион заработала еще в школьном возрасте.

"Просто мечтала о свободе — вот так я стала миллионером в 15 лет", -говорится в профиле блогера.