Популярная инстаграм-блогер Настя Тропицель погибла во время путешествия на Бали. В ее аккаунте появилось короткое сообщение о том, что 18-летней девушки больше нет.
"Я не могу в это поверить. Мама", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, Тропицель разбилась на мотоцикле.
В соцсети девушка вела блог о фрилансе, заработке в интернете и самосовершенствовании. Тропицель утверждала, что первый миллион заработала еще в школьном возрасте.
"Просто мечтала о свободе — вот так я стала миллионером в 15 лет", -говорится в профиле блогера.
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Начинаешь ценить, только когда тебя этого лишают ⠀ ⠀ Что вы сделаете первым после того, как закончится карантин? — Я определенно поеду встречать закат на краю острова 🌅♥️