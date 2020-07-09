Семнадцать игроков из команд НБА отказались наносить на свои игровые майки различные лозунги, связанные с борьбой против расизма и дискриминаций, сообщает ESPN.

Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 30 июля, матчи пройдут в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов.

В течение первых четырех дней игроки смогут разместить на своих майках различные лозунги и слова в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации вместо фамилий. Если игроки захотят оставить лозунги и дальше, они смогут это сделать, но в таком случае над номером, как обычно, будет нанесена их фамилия, а лозунг напечатают под номером. НБА и профсоюз игроков (NBPA) согласовали список лозунгов и разослали баскетболистам по электронной почте. Сообщается, что на данный момент 285 из 350 игроков согласились это сделать. Самым популярным словом стало «Equality» (Равенство). На спинах отказавшихся от нанесения лозунгов игроков будут напечатаны их фамилии.

Как сообщил исполнительный директор NBPA Мишель Робертс, кроме английского, лозунги будут также на других языках, включая словенский, итальянский, французский, креольский, латышский, маори, иврит, боснийский и португальский.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.