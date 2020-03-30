За сутки коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Москве у 17 детей. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением», — цитирует сообщение RT.

Ранее в этот же день стало известно, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице превысило 1,2 тыс. В Москве за последние сутки выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом. Возраст большинства инфицированных, а именно, 102 человек — от 18 до 40 лет.

Число заразившихся коронавирусом в России по данным на 20 марта достигло 1836 человек, передает НСН. В результате заражения инфекцией в стране скончались девять человек. Один из них за последние сутки. Выздоровели 66 пациентов.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 30 марта в столице вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

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