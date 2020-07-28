Юная ревнивица решила разделаться с соперницей и устроила поножовщину прямо у нее на работе. К счастью, обе участницы конфликтами отделались легкими травмами.

Как стало известно «», инцидент произошел 27 июля в одном из магазинов на Вешняковской улице. 28-летняя Нургуль (все имена изменены) приехала в Москву из Киргизии больше года назад, девушка устроилась продавцом в магазин недалеко от дома. В тот день она находилась на рабочем месте. В середине дня она зашла в подсобное помещение отдохнуть. В какой-то момент в комнату вбежала ее землячка и соседка по квартире – 16-летняя Самира. В руках у девушки был нож, и она накинулась на Нургуль, между ними завязалась борьба. К счастью, в помещении находились другие сотрудники магазина, которые быстро смогли успокоить обеих. Они же вызвали «скорую» и полицию. Нургуль получила резаную рану руки, а ее обидчица сама себе по неосторожности порезала бедро. Самиру госпитализировали. По словам знакомых, девушка приревновала соседку к молодому человеку, проживающему с ними в одной квартире, и решила наказать соперницу.

Теперь любовной историей займется полиция.