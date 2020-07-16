Твиттер-аккаунты мировых знаменитостей – от Илона Маска до Барака Обамы – оказались взломаны злоумышленниками. Американские консерваторы давно требуют расследования слухов о «политически пристрастных алгоритмах» соцсети. Несколько месяцев назад Твиттер снова попал под огонь: сеть стала маркировать некоторые записи как недостоверные. Помимо очевидной конспирологии и антинаучных заявлений, данную отметку начали получать некоторые заявления консервативных политиков, причем иногда весьма дискуссионные. Уже тогда в американском Сенате звучали голоса, призывавшие регламентировать деятельность соцсетей. Сейчас же на фоне крупнейшего взлома в истории Твиттера эти призывы имеют шансы перерасти в негодующий рев.

В среду, 15 июля произошел самый масштабный взлом за всю 17-летнюю историю сети Твиттер. Неизвестные злоумышленники захватили аккаунт одного из менеджеров социальной сети, и с его помощью взломали личные профили экс-президента Барака Обамы, нынешнего кандидата от Демократической партии Джо Байдена, миллиардеров Майкла Блумберга, Джеффа Безоса, Илона Маска и Билла Гейтса, рэпера-предпринимателя-политика-проповедника Канье Веста, и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

На всех взломанных аккаунтах размещался примерно одинаковый текст. «Я возвращаю деньги обществу. Все биткоины, посланные на этот адрес будут возвращены в двойном размере! Если вы пошлете мне 1000 долларов, я верну вам 2000. Эта акция продлится только полчаса. Наслаждайтесь!».

К записи был прикреплен номер биткоин-кошелька. За то недолгое время, пока эти объявления висели, хакерам удалось получить почти 150 тысяч долларов. Много это или нет?

Разумеется, для одного конкретного человека такая сумма покажется огромной, но хакеры экстра-класса, как правило, мыслят другими категориями. Условно говоря, любой взлом банка средней руки мог бы принести злоумышленникам в разы большие суммы.

Здесь же неизвестные получили доступ к аккаунтам сильных мира сего, и даже к их личной переписке, вряд ли для того, чтобы просто «погреть руки» на 150 тысяч долларов.

Так зачем был осуществлен взлом?

Самое первое, что приходит на ум – личная переписка знаменитых людей. В этом плане особый интерес представляют экс-президент США Барак Обама и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Также интересно отметить владельца компании Amazon Джеффа Безоса – у этого богатейшего человека очень давняя вражда с действующим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Неизвестно, появится ли какой-то серьезный компромат на этих людей в результате взлома, но показательно, что практически все самые крупные жертвы атаки – представители или сторонники Демократической партии США.

Второе знаковое разоблачение касается самого Твиттера. Дело в том, что люди, представившиеся хакерами, выложили в общий доступ интерфейс, с помощью которого управляется социальная сеть.

Там есть две очень любопытные кнопки «Черный список трендов» и «Черный список поиска». Пока руководители социальной сети никак не пояснили, что это за кнопки, но названия помогают догадаться об их предназначении.

«Черный список трендов», вероятно, помогает руководству Твиттера избежать вывода в тренды популярной, но невыгодной им темы.

«Черный список поиска» и вовсе, похоже, делает запись невидимой для людей, не подписанных на автора записи напрямую. Таким образом, эти механизмы способны здорово сужать охват: фактически, такая система дает рупор одним и затыкает других.

На этом фоне невольно вспоминаются разнообразные происшествия, когда внезапно переставали отображаться записи консервативных блогеров и крупных сторонников Республиканской партии. Тогда руководство социальной сети утверждало, что нет никакой политической предвзятости, и компания никак не влияет на алгоритмы.

Сейчас же возникли немалые подозрения, что администрация Твиттера серьезно влияла на потоки информации и фактически подыгрывала демократам.

На этой почве вполне может начаться новое расследование в отношении социальных сетей. Республиканская партия не упустит возможности показать, что против нее ведется грязная игра, особенно в предвыборный год.

Скорее всего, вновь станет актуальна идея приравнять социальные сети к публичным площадкам – если это случится, то на деятельность Твиттера и Фейсбука автоматически распространится Первая поправка.

Если это получится сделать – республиканцы добьются знаковой победы, они не только обезопасят себя от нечестной игры, но и покажут американскому народу, что против них использовали грязные методы. И это может оказаться гораздо более важным результатом взлома, чем те 150 тысяч долларов, которые украли хакеры.