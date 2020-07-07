В лоб из пневматического пистолета выстрелил своей 16-летней пассии 15-летний кавалер в ночь на 6 июля. Компания подростков сняла на сутки квартиру на юге Москвы, а девушка в последний момент отказалась от ночевки.

Как стало известно «», пострадавшая десятиклассница познакомилась с юношей из Троицка не так давно, хорошо узнать парнишку не успела. В воскресенье пара встретилась, погуляла, а после этого школьник предложил провести ночь в съемной квартире. Это жилье на улице Затонная снял его 18-летний друг, планировавший пригласить на ночь 15-летнюю знакомую.

Сначала десятиклассница согласилась, дошла до дома, но позже вспомнила наставления матери — женщина не давала добро на ночевку в незнакомом месте. Девушка заявила, что поедет домой . Юноше такой поворот пришелся не по душе. После скандала он выстрелил подруге в лоб.

Хотя скорая помощь зафиксировала синяк, тем не менее, юному стрелку придется пообщаться с полицейскими — мама пострадавшей написала заявление. Женщина одна воспитывает дочь. Глава семейства трагически погиб 2 года назад.