В каждой седьмой российской паре (14%), в которой партнеры живут вместе, количество ссор возросло после перехода на режим самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты опросы сервиса «Леди Mail.ru», с которыми «Известия» ознакомились в среду, 8 апреля.

2% респондентов сообщили, что после окончания «карантина» намерены расстаться, а 3% — развестись. Отмечается также, что 12% пар, принявших участие в исследовании, стали чаще вспоминать старые обиды, а 6% — потеряли интерес друг к другу.

Психолог Диана Волохова отметила, что, когда люди оказываются наедине, происходит переоценка ценностей и нередко партнеры могут осознать, что «стали чужими». Если самоизоляция застигла пары в состоянии латентного конфликта, то в сложившихся условиях его интенсивность повышается, отметила эксперт.

В свою очередь консультант телемедицинской компании «Доктор рядом» Илья Слободчиков рассказал о росте спроса на услуги психологов.

«Если раньше на десять обращений в неделю приходилось по два случая семейных ссор, то сегодня их минимум пять-шесть, и это число увеличивается. Причем это касается не только отношений между супругами. Растет количество конфликтов с детьми и с пожилыми родственниками, с которыми приходится жить вместе: множатся взаимные претензии и обиды», — отметил он.

Подробнее читайте в материале:

Вирус недоверия: 14% пар стали чаще ссориться в режиме самоизоляции