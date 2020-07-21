14-летняя девочка в Афганистане смогла ликвидировать террористов «Талибана» (движение запрещено в РФ), которые на ее глазах убили родителей.

Как сообщает агентство France Press, талибы приехали в одну из деревень в провинции Гор, чтобы покарать местного жителя за связь с официальными властями. Они ворвались в его дом, выволокли из дома и расстреляли во дворе. Жена мужчины пыталась его защитить и террористы убили и ее.

В доме оставалась 14-летняя дочь убитых жителей Камар Гюль. Она взяла спрятанный отцом автомат АК-47 и сначала застрелила двух боевиков, которые убили ее родителей, а затем открыла огонь по остальной банде, ранив несколько боевиков.

На место прибыли афганские военные, которые перевезли девочку и ее младшего брата в безопасное место.