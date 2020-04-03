Еще 13 жителей Московской области вылечились от коронавируса. Таким образом, в регионе уже 30 выздоровевших, сообщил оперштаб в пятницу, 3 апреля.

После получения отрицательного результата тестов выздоровевшие выписаны из больниц.

Всего в Подмосковье зафиксировано 211 случаев заболевания.

Ранее 3 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что только у четырех человек в регионе коронавирус протекает в тяжелой форме.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зарегистрированы 34 летальных исхода.

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