Страшная смерть настигла 12-летнего подростка прямо на глазах у друзей и любимой девочки. Парня отбросило электричкой на несколько метров в сторону, когда он шел рядом с путями.

Как стало известно «», трагедия разыгралась в районе станции Расторгуево в подмосковном Видном. Школьник Андрей рука об руку со своей ровесницей Лизой (имена изменены) спешил на платформу, сократив свой путь и двигаясь между двумя рядами рельс. Влюбленные, которые были неразлучны последние полтора, торопились на встречу к друзьям, которые уже ждали их на перроне. Они видели впереди идущий поезд, который приближался к станции, но не заметили, что сзади к ним приближается еще один. «Мы видели, как это произошло, Андрей прям отлетел от поезда, который задел его по касательной, — рассказал один из товарищей парня. — Машинист сделал все, что мог: максимально тормозил и гудел, а ребята его не слышали».

Подросток скончался на месте, а его Лиза отделалась травмой — у нее перелом коленной чашечки.

По факту травмирования Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Экспертам предстоит выяснить, была ли возможность у машиниста предотвратить эту трагедию.