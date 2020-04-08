За минувшие сутки в России выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Об этом в среду, 8 апреля, заявили в оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.

«Подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, зафиксировано 5 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 86 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших в Москве — 660. Затем следует Московская область (95), Санкт-Петербург (34), Ленинградская область (32) и Республика Марий Эл (27). В других регионах 25 и менее новых случаев.

Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 8672. Инфекция зафиксирована в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Позже режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

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