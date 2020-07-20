Телеграм-канал "112" сообщает, что за последние две недели в Москве-реке были найдены два трупа младенцев — 3 и 6 месяцев от роду.

"Один из них – сегодня утром", — говорится в сообщении.

Канал указывает, что одна из версий правоохранителей связана с делом о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями. Якобы, участники преступной схемы могли начать избавляться от "улик", когда было возбуждено уголовное дело и начались первые аресты подозреваемых.

Сообщается, что для проверки этой версии следователи выясняют, есть ли родители у обнаруженных мертвыми детей.

СУ СК по Московской области при этом сообщил, что 20 июля около гидротехнического шлюза в Лыткарино было найдено тело новорожденной девочки. Другие подробности устанавливаются.