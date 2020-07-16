Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник сообщает, что в Басманный суд поступили материалы еще на четверых медиков, подозреваемых в торговле детьми. Mash сообщает, что речь идет о троих гинекологах, и называет имена.

Ранее четверо врачей были помещены под арест по подозрению в организации суррогатного материнства и продаже новорожденных за границу. Новых фигурантов дела, как сообщается, следствие также будет просить отправить в СИЗО.

При этом источник «112» сообщил, что подозреваемых считают причастными к передаче детей за границу нетрадиционным парам, что запрещено по российскому законодательству.

«По информации нашего источника, трое мужчин из числа обвиняемых являются представителями нетрадиционной сексуальности ориентации», — говорится в сообщении.