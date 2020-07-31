Продавца магазина в Новой Москве обвинила в домогательствах 11-летняя школьница. Психологи, которые опрашивали девочку, не исключают: такое заявление «жертва» сделала, чтобы привлечь внимание со стороны родителей. Поэтому молодого человека пока отпустили, проводится проверка.

Как стало известно «», 30 июля в полицию обратился 53-летний местный житель Алексей (имена изменены). Мужчина просил принять меры к 32-летнего Бахтиеру, уроженцу Таджикистана, работающему продавцом в магазине «Продукты».

Накануне Алексей узнал от своей 11-летней дочери Анастасии, что продавец проявлял к ней нездоровый интерес. По словам девочки, днем она зашла в магазин, купила все необходимое, а когда собралась уходить, продавец вдруг неожиданно начал ее обнимать и целовать. Школьница сказала, что ее ждет дома мама, и убежала. Полицейские сразу же задержали торговца. Мужчина подтвердил, что Настю и ее семью знает давно и очень тепло относится к девочке и ее младшему брату. Продавец не стал отрицать, что единожды поцеловал ребенка в щеку, но сделал это по-отечески, без всякого злого умысла.

Психологи, беседовавшие с Настей, также заподозрили, что девочка могла оговорить мужчину.

— Психолог сказала, что ребенку не хватает внимания, поэтому она могла нафантазировать, — рассказал Алексей. — Я тоже допускаю подобное. Где-то в душе даже рад, если все окажется так. Ведь мы все знаем Бахтиера достаточно давно. Он открытый, дружелюбный парень, очень религиозный. Любит детей, всегда угощает сладостями. У меня в голове не укладывается, что он мог бы совершить что-то подобное.

Полиция предстоит разобраться в случившемся. Бахтиер отпущен под обязательство о явке.