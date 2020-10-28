Охранники и старшие по дому не имеют право не пускать граждан без маски на парковку или в лифт, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, контролировать соблюдение масочного режима должны только правоохранители. Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 28 октября они могут проверять нарушителей в подъездах жилых домов, такси и парковках. «Газета.Ru» рассказывает о том, куда полицейские будут заглядывать редко, а в каких местах могут проводиться по 100 рейдов в день.

В России с 28 октября начал действовать всеобщий масочный режим. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Теперь россияне обязаны носить медицинские маски в «местах массового пребывания людей» — в том числе в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Глава Роспотребнадзора поручила властям субъектов обеспечить контроль за соблюдением данной меры. Пока региональные чиновники не выступили с заявлениями относительно того, кто и как будет следить за населением в целях борьбы с COVID-19.

Но член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный пояснил «Газете.Ru», что проверять граждан на ношение средств индивидуальной защиты на парковках и в лифтах имеют право только правоохранительные органы. Исключение возможно только в Москве, предположил депутат.

«Только у представителей органов внутренних дел сегодня есть такие полномочия. В Москве, возможно, дополнительно будет какая-то административная инспекция, которая будет действовать исходя из московского законодательства», — уточнил он.

Но проверять каждый подъезд полиция не будет, заверил россиян чиновник. «Не думаю, что они будут заходить в каждый подъезд. Тотально охватить все лифты и другие замкнутые пространства нереально, трудно осуществимо, поэтому постановление больше направлено на самоорганизацию граждан — на то, что они добровольно будут соблюдать ограничения», — сказал Куринный.

Он обратил внимание россиян, что никакие охранники или старшие по дому не имеют право не пускать человека без маски в лифт или на парковку: «У охранника парковки или старшего по дому таких полномочий нет. Но здесь вопрос, опять же не в том, пустит ли кто-то или нет, а в самодисциплине».

В документе Роспотребнадзора также не обозначено, какие парковки имеются ввиду — закрытые или открытые, но в Госдуме разъяснили и этот вопрос. «Конечно, закрытые парковки — на открытых парковках есть возможность соблюдать дистанцию, да и опасность заражения в разы меньше», — заключил Куринный.

Известно, что ужесточать контроль за масочным режимом будут и в общественном транспорте. Так, Департамент транспорта московской мэрии объявил, что с нынешней недели проверять жителей и гостей столицы будут и в автобусах, и в электробусах, и в трамваях, и в столичном метро, и вагонах МЦД.

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов отметил, что в среднем в день проводится около 100 рейдов.

«Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции», — указано в сообщении, опубликованном ведомством в Telegram.

Чтобы избежать штрафа, власти попросили горожан выполнить два простых пункта: надеть маски и перчатки. «Если острой необходимости в поездке нет и особенно если чувствуете недомогание — оставайтесь дома. Это лучшее, что вы можете сделать в борьбе с распространением вируса», — добавили в департаменте.

Кроме того, 26 октября в столичном общественном транспорте появились тепловизоры — аппаратура для дистанционного измерения температуры. Приборы будут реагировать на температуру тела выше +37,5°C.

«Если у входящего в метро, допустим, +37,5°C, тепловизор запищит — человеку измеряют температуру обычным термометром для верности. Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут «скорую», — предупредили в департаменте.

Усилили защиту от нарушителей масочного режима и в питерском транспорте — там пассажиров метро без средств индивидуальной защиты не пускают на станции, физически преграждая им путь, сообщали «Невские новости». Сначала сотрудники транспортной безопасности предупреждают человека о необходимости надеть маску, а потом, услышав отказ, отключают турникет, через который пытается пройти пассажир.

Отметим, что нарушителей масочного режима сейчас наказывают по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», согласно которой человеку без средства индивидуальной защиты грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей.

Тем не менее в разных регионах по этой статье предусмотрены разные денежные взыскания — так, в Москве человека оштрафуют на 4 тыс. рублей за хождение без маски по магазину и на 5 тыс. рублей за пренебрежение мерами безопасности в общественном транспорте. В Подмосковье и Санкт-Петербурге эта сумма в любом случае не превысит 4 тыс. рублей. Повторное нарушение масочного режима обойдется всем россиянам в 15-50 тыс. рублей.