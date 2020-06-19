Почти 100 породистых кошек и котят сгорели или задохнулись угарным газом во время пожара в Дмитровском питомнике «Королевство грез».

Несчастье случилось в ночь на четверг. Хозяйка приюта Евгения Чернова говорит, что вероятнее всего заискрил щиток на улице. От него провода тянулись к гаражу, где жили пушистые питомцы — зимой здесь работал обогреватель, а летом — кондиционер. Загорелась проводка и в считанные секунды начался пожар. Несмотря на позднее время, помогать тушить пламя хозяевам сбежались все соседи, а потом приехали пожарные. «Отстоять дом, который находится в трёх метрах от гаража, удалось. А вот гараж полностью сгорел», — рассказывают очевидцы.

Большинство кошек задохнулись, но есть и такие, кто сгорел. Хозяйка питомника разводила мурзиков всех популярных пород — сфинксов, мейнкунов, британцев, шотландцев… В живых остались только несколько котят, которые в момент трагедии находились в доме.