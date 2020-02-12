Много лет назад 10 тысяч шагов в день стали ориентиром для людей, которые хотят сохранить или улучшить свое здоровье. Эффективность этой меры в предупреждении некоторых патологий доказана исследованиями. Но новая научная работа, опубликованная в Journal of Obesity, показывает, что и такое количество шагов само по себе не поможет поддержать нормальный вес.

Ученые наблюдали за 120 студентами-первокурсниками. Их разделили на три группы: участники первой должны были проходить 10000 шагов в день, второй – 12500, третьей – 15000 шагов в день 6 дней в неделю в течение 24 недель. Параллельно с этим исследователи фиксировали их массу тела и подсчитывали, сколько калорий они употребляют.

Целью исследования было установить, может ли увеличение количества шагов в день предупредить набор веса и увеличения количества жира в организме. До начала жксперимента В конце исследования оказалось, что даже те студенты, которые проходили 15000 шагов, набрали массу тела.

В среднем студенты набирали 1,5 килограмм за время исследования. Предыдущими исследованиями было показано, что 1-4 килограмма – средний вес, который студенты набирают за первый год обучения в колледже.

«Сами по себе упражнения не всегда эффективны в борьбе с лишним весом. Если вы считаете шаги, это может дать пользу в отношении общей физической активности. Но наше исследование показывает, что это не поможет предупредить набор веса», — сообщил соавтор исследования Брюс Бейли (Bruce Bailey), профессор Университета Бригама Янга.

Хотя количество шагов и не оказало влияние на набор веса, ученые отметили положительное воздействие «которое могло оказать другие полезные действия на эмоциональное состояние и здоровье». Например, в группе 15000 шагов в сидячее время уменьшилось на 77 минут в день.

«Наибольшее количество от соблюдения рекомендаций по количеству шагов получают люди с сидячим образом жизни. Даже если это не предотвратит набор веса само по себе, это всегда полезно», — считает Бейли.

В прошлом году ученые показали, что пожилым людям не обязательно проходить 10000 шагов, чтобы продлить жизнь.