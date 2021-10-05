Построить свой частный дом мечта очень многих людей. Одного желания здесь явно будет недостаточно, так как объем работ предстоит колоссальный. Потребуются не только физические и моральные силы, время и финансы, но и познания о строительном материале, который будет использоваться в ходе строительных работ.

СИП-панели

Данный вид строительного материала позволяет построить любой тип малоэтажного здания в самые кратчайшие сроки. Впервые такая технология использовалась в странах, где климатические условия не позволяют растягивать строительные работы на длительный период.

Панели изготавливаются в заводских условиях и при заказе имеется возможность заранее распланировать схему укладки коммуникационных систем, как в самой стене, так и на других участках здания. СПИ-панели, обладают уникальными теплоизоляционными свойствами, при этом они легче, чем обычный строительный материал. Эта особенность позволяет снизить затраты на фундамент и его усиление. Если материал будет защищен облицовочным материалом, минимальный срок гарантии эксплуатации увеличивается в разы.

Бревно, или деревянный брус

Одним из самых популярных разновидностей материалов, используемых для строительства частных и загородных домов, является деревянный брус или кругляк. Правильно обработанный и просушенный (дерево в зависимости от вида дает усадку до 10%) материал не только отличается красотой, но и при этом является исключительно экологически чистым. Учитывая вес и особенности укладки, от застройщика не потребуются дополнительные расходы при заливке фундамента (используется в основном бетонный мелкозаглубленный вид фундамента или недорогой свайный).

Обычно стены и кровля возводятся за один сезон, что немаловажно. Для круглогодичного проживания, особенно если местом расположения являются регионы со сложными климатическими условиями, стены и крышу здания утепляют. Чтобы снизить воздействие агрессивной среды, материал предварительно обрабатывают специальными грунтовками и защитными растворами.

Арболитовый блок

Материал пригоден для возведения малоэтажных зданий, при этом его защитные свойства позволяют эксплуатировать здания без затрат на утепление. Смесь из бетона и других наполнителей делает материал значительно легче от традиционных бетонных блоков. Еще одним несомнительным плюсом является высокая огнеупорность. Так как в среднем один блок весит примерно 19 кг, застройщики могут не усиливать фундамент, даже если здание планируют возводить в два этажа и выше.

Бетонно-керамзитовый блок

Керамзит, смешанный с бетонной смесью являет собой легкий, прочный и экологически чистый строительный материал. Основными свойствами, которыми он обладает это экологическая чистота, малый вес и длительный период эксплуатации. Так как здания построенные из бетонно-керамзитовых блоков обладают прекрасными звукоизоляционными и энергосберегающими свойствами они не требуют дополнительных затрат на утепление.

Керамические блоки

Изготовленные из глины практически по той же технологии что и обычный кирпич, блоки не только нее уступают качеством традиционному материалу, но и имеют дополнительные плюсы. Блоки значительно легче, чем кирпич, а его звукоизоляционные и энергосберегающие свойства в несколько раз выше. По своим характеристикам дома, построенные из керамоблоков, считаются одними из самых теплых зданий, поэтому материал можно смело использовать для застройки в сложных, по своим климатическим условиям регионах.

Единственным недостатком керамоблоков является их относительная хрупкость и особая структура блока, требующая определенных навыков при возведении стен. Специалисты не рекомендуют строить дома их керамоблоков в местах, где наблюдается постоянные динамические нагрузки.

Газоблок

Широкий спектр использования в строительстве делает газоблок универсальным в применении. Его не только используют для возведения малоэтажных зданий, но и применяют для других целей. Дом, построенный из газоблоков, хорошо сохраняет тепло, обладает высокой прочностью и термоустойчивостью.

Единственным минусом газоблоков является быстрое впитывание влаги и способность давать усадку. Эта особенность требует дополнительных затрат на приобретение и монтаж облицовочного материала. Облицовочный материал увеличит срок эксплуатации здания как минимум до пятидесяти лет.

Пеноблок

Блоки, изготовленные из ячеистого бетона, нашли свое применение в строительстве жилых домов относительно недавно. Отсутствие гигроскопичности, легкость, длительный период эксплуатации, прекрасные тепло- и звукоизоляционные свойства сразу же были отмечены строителями. Дом из пеноблоков взводиться в самые короткие сроки, при этом даже новичок может справиться с работой по укладке блоков.

Шлакоблок

Относительно недорогой в закупке, но при этом обладающий повышенной жаростойкостью и другими полезными в строительстве свойствами, шлакоблок прекрасно зарекомендовал себя как материал, используемый для постройки различных типов зданий. Еще одной особенностью, которая нравится будущим владельцам загородных домов и дачных домиков, это то, что при возведении зданий материал не требует особых профессиональных навыков. Единственным минусом шлакоблоков является обязательная обработка материала облицовочными смесями.

Силикатный кирпич

Дешевый в закупке, экологически чистый, без каких-либо вредных примесей, силикатный кирпич, в отличии многих других материалов не требует покупки дорогостоящих растворов для возведения стен. Прочный и с отличными звукоизоляционными параметрами, силикатный кирпич устойчив к температурным перепадам.

Единственным недостатком является низкая устойчивость к влажной среде, но при этом, если поверхность стен, построенных из силикатного кирпича снаружи обработать облицовочным материалом, здание можно эксплуатировать круглогодично.

Керамический кирпич

Долговечный в эксплуатации и с прекрасными техническими характеристиками, керамический кирпич является одним из наиболее популярных у застройщиков материалов. Существует множество различных вариантов материала, где керамический кирпич используют и как основу для возведения стен, так и в качестве их облицовки.

Единственным недостатком керамического кирпича является его низкая сопротивляемость в условиях повышенной влажности. Стены, возведенные из материала в период сложных климатических условий, от большого количества влаги, которую керамика активно поглощает, быстро промерзают. Опытные строители советуют для усиления комфортных условий проживания усилить кирпичные стены с помощью облицовочного материала и утеплителя.

Источник: bm.kiev.ua/ua/