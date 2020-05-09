В России за сутки выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом в субботу, 9 мая, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5308 человек», — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых заболевших в Москве — 5667. Затем следуют Московская область (1075) и Санкт-Петербург (425).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.

Ранее в этот же день врач-терапевт Анна Шельпакова рассказала, как правильно носить медицинскую маску, чтобы она не нанесла вред здоровью. По словам специалиста, инфекция может проникнуть в слизистые оболочки, если спустить маску на шею или подбородок, так как внешняя ее сторона может соприкоснуться с внутренней.

Накануне, 8 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пока нельзя говорить о спаде заболеваемости в стране. По его словам, в России достигнут баланс по госпитализации, во многих муниципальных образованиях нет необходимости в дополнительных койках, но есть субъекты, где это требуется.

7 мая Мурашко отметил, что отношение числа выздоравливающих пациентов и больных, поступающих в медучреждения с коронавирусом, выравнивается. По его словам, более 30% коек из числа заготовленных для пациентов с коронавирусом остаются свободными.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

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